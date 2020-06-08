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Россиянам разрешили выезжать из страны
8.6.2020 16:01
Фото: pkokprf.ru
Правительство РФ приняло решение в некоторых случаях разрешить гражданам выезжать из страны, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Речь об этом шла в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ.
Как стало известно, власти допускают ряд случаев, при которых российские граждане получат возможность покидать пределы РФ. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на сегодняшнем заседании, поездки будут разрешены в целях ухода за больными родственниками, ради учебы или работы, а также для получения необходимого лечения.
Глава правительства пояснил, что руководство страны понимает: бывают различные жизненные обстоятельства.
Мишустин сообщил, что уже подписано распоряжение правительства, в соответствии с которым россияне смогут выехать за пределы РФ при указанных ситуациях. Кроме того, будет возможен и въезд иностранцев в Россию при тех же условиях.
Ранее появилась информация о том, что крупные авиакомпании РФ изучают возможность возобновить международное пассажирское авиасообщение с 15 июля.
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