ИнтерНовости - новости в стране и мире
Белорусов оградят от информации, наносящей вред государству
Белорусов оградят от информации, наносящей вред государству
Абрамович не покупал «Крик» Мунка
Абрамович не покупал «Крик» Мунка
В Минске продолжают задерживать оппозиционеров
В Минске продолжают задерживать оппозиционеров
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве после ДТП задержали Михаила ЕфремоваВ Москве после ДТП задержали Михаила Ефремова
ВОЗ: Ситуация с пандемией в мире ухудшаетсяВОЗ: Ситуация с пандемией в мире ухудшается
Путин поручил увеличить пособие для безработныхПутин поручил увеличить пособие для безработных
В США неизвестный кладоискатель нашел «сокровища Фенна» стоимостью $1 млнВ США неизвестный кладоискатель нашел «сокровища Фенна» стоимостью $1 млн
Белорусов оградят от информации, наносящей вред государствуБелорусов оградят от информации, наносящей вред государству

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Россиянам разрешили выезжать из страны


8.6.2020 16:01
Россиянам разрешили выезжать из страныФото: pkokprf.ru

Правительство РФ приняло решение в некоторых случаях разрешить гражданам выезжать из страны, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь об этом шла в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ.

Как стало известно, власти допускают ряд случаев, при которых российские граждане получат возможность покидать пределы РФ. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на сегодняшнем заседании, поездки будут разрешены в целях ухода за больными родственниками, ради учебы или работы, а также для получения необходимого лечения.

Глава правительства пояснил, что руководство страны понимает: бывают различные жизненные обстоятельства.

Мишустин сообщил, что уже подписано распоряжение правительства, в соответствии с которым россияне смогут выехать за пределы РФ при указанных ситуациях. Кроме того, будет возможен и въезд иностранцев в Россию при тех же условиях.

Ранее появилась информация о том, что крупные авиакомпании РФ изучают возможность возобновить международное пассажирское авиасообщение с 15 июля.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 300

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Меркель прокомментировала беспорядки в СШАМеркель прокомментировала беспорядки в США
В Крыму задержан подозреваемый в убийстве шестилетней девочкиВ Крыму задержан подозреваемый в убийстве шестилетней девочки
Проспект Бандеры в Киеве предложили переименовать в честь убитого в Миннеаполисе афроамериканцаПроспект Бандеры в Киеве предложили переименовать в честь убитого в Миннеаполисе афроамериканца
На Камчатке вынесли приговор матери, утопившей двух детейНа Камчатке вынесли приговор матери, утопившей двух детей
Раввин Лазар считает трудности некошерным понятиемРаввин Лазар считает трудности некошерным понятием

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru