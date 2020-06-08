Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Стрелявший по прохожим из окна москвич умер в больнице

8.6.2020 15:46

Фото: tsn.life



Мужчина, который был задержан после стрельбы из окна собственной квартиры, скончался в больнице, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ГСУ СКР по столице Юлию Иванову.



ЧП случилось накануне вечером, 7 июня, на юго-западе Москвы.



Как пояснила Юлия Иванова, мужчина был ранен во время задержания и доставлен в больницу. Несмотря на все усилия медиков, которые провели экстренную операцию, пациент вскоре скончался.



Правоохранители сообщают имя мужчины, устроившего стрельбу из карабина из окна собственной квартиры на улице Строителей. Как стало известно, к инциденту причастен Дмитрий Павлов, 1969 г.р. В ходе осмотра его квартиры оперативные сотрудники нашли бутылки из-под крепкого спиртного и лекарство "Фенибут", которое относится к ноотропным препаратам.



Ранее в полиции уже сообщали о том, что в момент ЧП злоумышленник был пьян. Позднее появились сведения о том, что мужчина развелся с женой и мог находиться в неадекватном состоянии. После прибытия к месту происшествия сотрудников спецподразделений он пытался оказать сопротивление и был ранен.



Расследование по факту инцидента продолжается. В частности, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой специалисты попытаются установить мотивы преступления.



По уточненным данным, в результате происшествия пострадали мужчина, которого доставили в больницу, и женщина - ее после осмотра врачи отпустили восстанавливать здоровье в амбулаторном режиме. Кроме того, во время задержания подозреваемого ранение получил один из сотрудников СОБР.



Автор: Злата Богатова

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