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Стрелявший по прохожим из окна москвич умер в больнице


8.6.2020 15:46
Стрелявший по прохожим из окна москвич умер в больницеФото: tsn.life

Мужчина, который был задержан после стрельбы из окна собственной квартиры, скончался в больнице, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ГСУ СКР по столице Юлию Иванову.

ЧП случилось накануне вечером, 7 июня, на юго-западе Москвы.

Как пояснила Юлия Иванова, мужчина был ранен во время задержания и доставлен в больницу. Несмотря на все усилия медиков, которые провели экстренную операцию, пациент вскоре скончался.

Правоохранители сообщают имя мужчины, устроившего стрельбу из карабина из окна собственной квартиры на улице Строителей. Как стало известно, к инциденту причастен Дмитрий Павлов, 1969 г.р. В ходе осмотра его квартиры оперативные сотрудники нашли бутылки из-под крепкого спиртного и лекарство "Фенибут", которое относится к ноотропным препаратам.

Ранее в полиции уже сообщали о том, что в момент ЧП злоумышленник был пьян. Позднее появились сведения о том, что мужчина развелся с женой и мог находиться в неадекватном состоянии. После прибытия к месту происшествия сотрудников спецподразделений он пытался оказать сопротивление и был ранен.

Расследование по факту инцидента продолжается. В частности, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой специалисты попытаются установить мотивы преступления.

По уточненным данным, в результате происшествия пострадали мужчина, которого доставили в больницу, и женщина - ее после осмотра врачи отпустили восстанавливать здоровье в амбулаторном режиме. Кроме того, во время задержания подозреваемого ранение получил один из сотрудников СОБР.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 278

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