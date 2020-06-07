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Полиция ведет переговоры с мужчиной, стрелявшим из окна в Москве
00:24
Фото: vk.com
В результате инцидента на улице Строителей пострадали по меньшей мере двое прохожих, с ранениями их доставили в в больницу, передает ТАСС.
По предварительным данным, выстрелы были слышны в течение примерно двадцати минут.
Со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ уточняется, что сигнал о выстрелах поступил в экстренные службы примерно в 22:00 по московскому времени. Какое оружие имеется у злоумышленника, пока остается неустановленным.
Сейчас на месте происшествия продолжают работу представители полиции и Росгвардии. Со стрелком, предположительно, ведут переговоры. Как рассказывают жители близлежащих домов, операция по обезвреживанию продолжается уже в течение примерно полутора часов.
Информации о состоянии пострадавших пока нет. Известно лишь, что два человека с ранениями были экстренно госпитализированы.
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