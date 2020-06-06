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СМИ: Скрипали под новыми именами выехали в Новую Зеландию


14:15
СМИ: Скрипали под новыми именами выехали в Новую ЗеландиюФото: image-bank.net

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, получив материальную помощь и новые документы от властей Великобритании, переехали в Новую Зеландию. Об этом таблоид The Sunday Times рассказывает со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что на протяжении примерно года Скрипали проживали в выделенном им МИ-6 жилье. После того, как для бывшего сотрудника разведки и его дочери были придуманы новые биографии и созданы соответствующие документы, им дали возможность выехать за рубеж.

Утверждается, что Скрипалям также была предоставлена финансовая помощь, после чего они отправились в Новую Зеландию, чтобы "начать новую жизнь".

В марте 2018 года в британском Солсбери "неизвестным веществом" отравились мужчина и женщина, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее выяснилось, что в результате инцидента пострадали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и с дочерью.

В течение полутора лет британская сторона практически не реагирует на запросы Москвы о ходе расследования дела об отравлении Скрипалей. Неизвестными также оставались и судьба, местонахождение и состояние здоровья пострадавших.

Не так давно в Великобритании был создан многосерийный фильм о событиях в Солсбери.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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