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В Великобритании создали сериал об «отравлении Скрипалей»


2.6.2020 01:14
В Великобритании создали сериал об «отравлении Скрипалей»Фото: image-bank.net

Компания Би-би-си 31 мая представила трейлер многосерийной ленты, в основу сюжета которой вошли события 2018 года в британском городе Солсбери.

Фильм "Отравления Солсбери" представляет собой рассказ о том, "как обычные люди реагировали на беду на пороге своего дома".

В комментарии к трейлеру, который представила компания, уточняется, что сюжет сериала основан на реальных событиях, когда в 2018 году в Солсбери было использовано отравляющее вещество "Новичком".

Стоит напомнить, что так называемое дело Скрипалей в Лондоне изобрели в 2018 году, раздув до крупного международного скандала. Несмотря на многочисленные обвинения в адрес российских спецслужб, никаких доказательств причастности Москвы к инциденту до сих так и не появилось.

Местонахождение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на сегодняшний день остается неизвестным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 206

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