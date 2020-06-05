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Помпео предлагает помощь с устранением последствий разлива топлива в Норильске


21:35
Помпео предлагает помощь с устранением последствий разлива топлива в НорильскеФото: parstoday.com

Руководство Соединенных Штатов в лице главы Госдепартамента Майкла Помпео выразило готовность оказать России помощь в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Соответствующее заявление американский дипломат опубликовал сегодня на своей странице в Twitter​​​​​​.

Как написал руководитель Государственного департамента США Майкл Помпео, "печально слышать о разливе топлива" в России. Невзирая на все разногласия между Вашингтоном и Москвой, американское руководство готовы оказать российской стороне помощь "со смягчением последствий этой экологической катастрофы".

По словам Помпео, в частности, речь идет о консультациях технических специалистов.

Ранее стало известно о том, что "Норильский никель" в полном объеме профинансирует все мероприятия, направленные на ликвидацию последствий разлива топлива в Красноярском крае. Об этом руководитель компании Владимир Потанин заявил в ходе совещания с российским президентом Владимиром Путиным.

Согласно предварительным оценкам, расходы на устранение последствий аварии могут составить по меньшей мере 10 млрд рублей, не считая штрафов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 209

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