Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Telegram восстановили после масштабного сбоя

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Фото: vk.com



Среди российских пользователей мессенджера наибольшее количество жалоб на сбой поступало из Москвы, Петербурга, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода и Уфы.



К настоящему времени команде Telegram удалось полностью восстановить работу.



Как сообщается на официальной странице мессенджера в соцсети "ВКонтакте", к настоящему времени "работа Telegram восстановлена".



Ранее стало известно о проблемах, которые возникли у пользователей мессенджера в различных странах мира. Как отмечалось на портале Downdetector, который отслеживает деятельность наиболее популярных ресурсов интернета, в трудностями пришлось столкнуться жителям Белоруссии и Украины, Великобритании и Франции, Испании и Италии, а также многих других государств.



Наибольшее число жалоб (68%) было связано с отсутствием возможности подключения к серверу, около 28% пользователей не могли отправлять и получать сообщения, еще 2% вообще не могли войти в систему.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 303

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