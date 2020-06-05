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Telegram восстановили после масштабного сбоя
00:02
Фото: vk.com
Среди российских пользователей мессенджера наибольшее количество жалоб на сбой поступало из Москвы, Петербурга, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода и Уфы.
К настоящему времени команде Telegram удалось полностью восстановить работу.
Как сообщается на официальной странице мессенджера в соцсети "ВКонтакте", к настоящему времени "работа Telegram восстановлена".
Ранее стало известно о проблемах, которые возникли у пользователей мессенджера в различных странах мира. Как отмечалось на портале Downdetector, который отслеживает деятельность наиболее популярных ресурсов интернета, в трудностями пришлось столкнуться жителям Белоруссии и Украины, Великобритании и Франции, Испании и Италии, а также многих других государств.
Наибольшее число жалоб (68%) было связано с отсутствием возможности подключения к серверу, около 28% пользователей не могли отправлять и получать сообщения, еще 2% вообще не могли войти в систему.
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