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Депутат «Единой России» просит отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
00:09
Фото: smi2.net
Депутат-единоросс Александр Якубовский обратился в Следственный комитет России с официальным обращением, в котором содержится просьба отстранить богатейшего россиянина Владимира Потанина от руководства компанией "Норникель". Текст депутатского запроса цитирует РБК.
По данным Александра Якубовского, компания должным образом не финансировала необходимые ремонтные мероприятия на ТЭЦ, что и спровоцировало разлив топлива, оказавшийся настоящей экологической катастрофой. В результате депутат Государственной думы от "Единой России", направив запрос на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, просит на время отстранить руководство "Норникеля", включая богатейшего бизнесмена России Владимира Потанина.
Ранее уже стало известно, что компания, связанная с "Норникелем", только спустя двое суток уведомила о случившемся администрацию Красноярского края. Случившееся вызвало негодование у главы РФ Владимира Путина, когда ему было доложено о ЧП.
В своем запросе депутат утверждает, что первоначально администрация компании пыталась "преуменьшить масштабы аварии". По мнению Якубовского, из-за подобных действий руководства возрос "уровень риска для жизни и здоровья людей и безопасности объектов энергетики". Кроме того, было упущено время, необходимое для принятия экстренных мероприятий, направленных на локализацию экологического ущерба.
Когда о разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске докладывали президенту, глава МЧС Евгений Зиничев пояснил, что причиной аварии могло стать проседание свай фундамента. В ходе совещания у президента России Владимира Путина министр также сообщил, что сначала топливо попало на технологическую дорогу и загорелось, при этом одновременно продолжилась утечка "в акваторию рек Далдыкан и Амбарная".
По словам Зиничева, сотрудники ТЭЦ-3 в течение двух суток предпринимали попытки своими силами ликвидировать разлив, не информируя МЧС. Резервуар был поврежден 29 мая, однако сигнал об этом поступил по линии Единой дежурной диспетчерской службы лишь 31 мая.
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