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На Солнце зафиксировали мощнейшую за три года вспышку
31.5.2020 18:55
Фото: bitchute.com
Астрономы смогли зафиксировать вспышку на Солнце, которая может оказаться мощнейшей за последние три года, передает ТАСС.
По мнению ученых, это свидетельствует о начале нового цикла солнечной активности.
Орбитальная обсерватория SDO смогла зафиксировать вспышку на поверхности Солнца, которая является наиболее масштабной за последние три года. Об этом сообщил главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев. По его словам, случившееся можно считать признаком окончания "спокойного периода солнечной "спячки". Ученый отметил, что этот период был аномально долгим.
Ранее ученым удалось обнаружить древнейшую галактику в виде огромных размеров "огненного кольца". Это произошло с помощью снимков, переданных орбитальной обсерваторией "Хаббл". Исследовательская работа была проделана коллективом астрономов во главе с профессором Австралийского национального университета в Канберре Кеннетом Фримэном.
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