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Меркель прокомментировала беспорядки в США


13:55
Меркель прокомментировала беспорядки в СШАФото: today.kg

Ужасными назвала канцлер Германии проявления расизма, включая убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Своим мнением о событиях в Соединенных Штатах Ангела Меркель поделилась в эфире телевизионного канала ZDF.

Заговорив о последствиях трагической гибели Джорджа Флойда, который был задушен во время задержания, Ангела Меркель назвала американское общество "очень поляризованным". По ее мнению, американцы сейчас ожидают от политиков, что тем удастся объединить и примирить всех.

При этом канцлер ФРГ выразила надежду на то, что обстановка в Соединенных Штатах нормализуется: людям удастся прийти к консенсусу.

Ранее стало известно об отказе Меркель ехать на саммит G7 в Вашингтон.

Автор: Злата Богатова

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