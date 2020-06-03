|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Меркель прокомментировала беспорядки в США
13:55
Фото: today.kg
Ужасными назвала канцлер Германии проявления расизма, включая убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Своим мнением о событиях в Соединенных Штатах Ангела Меркель поделилась в эфире телевизионного канала ZDF.
Заговорив о последствиях трагической гибели Джорджа Флойда, который был задушен во время задержания, Ангела Меркель назвала американское общество "очень поляризованным". По ее мнению, американцы сейчас ожидают от политиков, что тем удастся объединить и примирить всех.
При этом канцлер ФРГ выразила надежду на то, что обстановка в Соединенных Штатах нормализуется: людям удастся прийти к консенсусу.
Ранее стало известно об отказе Меркель ехать на саммит G7 в Вашингтон.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|