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Пушков прокомментировал отказ Меркель от участия в саммите G7
31.5.2020 01:25
Фото: smi2.net
Истинная причина отказа Ангелы Меркель от поездки на встречу в Вашингтон заключается вовсе не в опасности, связанной с пандемией нового коронавируса, предположил Алексей Пушков. Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике поделился своим мнением по этому поводу в Twitter.
Как предполагает Алексей Пушков, в действительности германский канцлер Ангела Меркель решила отказаться от участия в саммите из-за острых разногласий с Дональдом Трампом.
По мнению Пушкова, в числе проблемных вопросов - завершениее работ по прокладке трубопровода "Северный поток-2". Прокомментировав отказ канцлера от поездки в Вашингтон, Пушков пояснил, что даже встречу "большой шестерки" можно считать "неплохим" вариантом.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой США Дональдом Трампом сохраняются разногласия по вопросам, связанным с политикой в отношении Китая, а также НАТО.
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