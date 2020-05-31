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Пушков прокомментировал отказ Меркель от участия в саммите G7


31.5.2020 01:25
Пушков прокомментировал отказ Меркель от участия в саммите G7Фото: smi2.net

Истинная причина отказа Ангелы Меркель от поездки на встречу в Вашингтон заключается вовсе не в опасности, связанной с пандемией нового коронавируса, предположил Алексей Пушков. Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике поделился своим мнением по этому поводу в Twitter.

Как предполагает Алексей Пушков, в действительности германский канцлер Ангела Меркель решила отказаться от участия в саммите из-за острых разногласий с Дональдом Трампом.

По мнению Пушкова, в числе проблемных вопросов - завершениее работ по прокладке трубопровода "Северный поток-2". Прокомментировав отказ канцлера от поездки в Вашингтон, Пушков пояснил, что даже встречу "большой шестерки" можно считать "неплохим" вариантом.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой США Дональдом Трампом сохраняются разногласия по вопросам, связанным с политикой в отношении Китая, а также НАТО.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 218

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