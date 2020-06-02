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В Евросоюзе заявили, что Трамп не может менять состав G7
2.6.2020 23:11
Фото: cand.com.vn
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об отсутствии у главы Соединенных Штатов Дональда Трампа права по своему желанию возвращать Россию в G7. В качестве действующего председатель группы американский лидер имеет ряд прерогатив, однако не может изменять состав формата, присоединяя новые государства.
Глава внешнеполитической службы Жозеп Боррель прокомментировал недавние заявления американского президента, который выразил намерение пригласить на саммит в Вашингтон представителей Москвы. В ЕС считают, что Россия может присутствовать на встрече исключительно в качестве наблюдателя.
По словам Борреля, в прошлом "был формат G8 с участием России". Однако выбор, который сделала Москва, повлек за собой изменение состава группы - G8 трансформировалась в G7. Глава европейской дипломатии при этом отметил, что "в это трудное, более напряженное, чем обычно, время" как никогда необходимо сотрудничество государств, "движимых одинаковыми ценностями".
Не так давно Дональд Трамп отозвался о формате G7 как устаревшем и уже неэффективном. В связи с этим он выразил намерение позвать на саммит в Вашингтон руководство России, Индии, Южной Кореи и Австралии. Позднее американский лидер обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.
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