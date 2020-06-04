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Греция готова оплатить пребывание в отелях туристам с COVID-19
4.6.2020 10:39
Фото: smi2.net
Власти Греции выразили полностью оплатить период пребывания в карантинных отелях иностранным туристам, у которых окажется положительным тест на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
Несколько дней назад с подобным заявлением выступили и на Кипре.
Как рассказывает АТОР, в Греции все туристы без исключения смогут также рассчитывать на одну бесплатную ночь в гостинице. Речь идет о случаях, когда иностранные граждане сделали тест на коронавирус и необходимо некоторое время ожидать результатов.
Аналогичное решение приняли в правительстве Кипра. Чиновники выразили готовность полностью покрыть расходы иностранных туристов, включая лечение и питание, если они вдруг заболеют COVID-19.
Ранее власти Италии объявили о разрешении на въезд для туристов из стран Евросоюза и Великобритании. Кроме того, снят запрет на перемещение внутри страны, введенный ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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