ИнтерНовости - новости в стране и мире
Депутат «Единой России» просит отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат «Единой России» просит отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Сведения об убийстве священника в Ярославле не подтвердились
Сведения об убийстве священника в Ярославле не подтвердились
Греция готова оплатить пребывание в отелях туристам с COVID-19
Греция готова оплатить пребывание в отелях туристам с COVID-19
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Депутат «Единой России» просит отстранить Потанина от руководства «Норникелем»Депутат «Единой России» просит отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
В Краснодарском крае продлили карантин до 21 июняВ Краснодарском крае продлили карантин до 21 июня
Греция готова оплатить пребывание в отелях туристам с COVID-19Греция готова оплатить пребывание в отелях туристам с COVID-19
Эксперт рассказал о признаках прослушки смартфоновЭксперт рассказал о признаках прослушки смартфонов
На Камчатке вынесли приговор матери, утопившей двух детейНа Камчатке вынесли приговор матери, утопившей двух детей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Греция готова оплатить пребывание в отелях туристам с COVID-19


4.6.2020 10:39
Греция готова оплатить пребывание в отелях туристам с COVID-19Фото: smi2.net

Власти Греции выразили полностью оплатить период пребывания в карантинных отелях иностранным туристам, у которых окажется положительным тест на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

Несколько дней назад с подобным заявлением выступили и на Кипре.

Как рассказывает АТОР, в Греции все туристы без исключения смогут также рассчитывать на одну бесплатную ночь в гостинице. Речь идет о случаях, когда иностранные граждане сделали тест на коронавирус и необходимо некоторое время ожидать результатов.

Аналогичное решение приняли в правительстве Кипра. Чиновники выразили готовность полностью покрыть расходы иностранных туристов, включая лечение и питание, если они вдруг заболеют COVID-19.

Ранее власти Италии объявили о разрешении на въезд для туристов из стран Евросоюза и Великобритании. Кроме того, снят запрет на перемещение внутри страны, введенный ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Врачи не выявили изменения в легких у половины пациентов с тяжелой формой COVID-19Врачи не выявили изменения в легких у половины пациентов с тяжелой формой COVID-19
На Бали новорожденному жирафу дали имя КоронаНа Бали новорожденному жирафу дали имя Корона
Ликвидированные в Ингушетии боевики оказались местными жителямиЛиквидированные в Ингушетии боевики оказались местными жителями
В Москве из квартиры безработного украли более 5 млн рублейВ Москве из квартиры безработного украли более 5 млн рублей
Трамп хочет пригласить Россию на саммит G7Трамп хочет пригласить Россию на саммит G7

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru