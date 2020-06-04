Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Италии разрешили въезд из государств Европы

4.6.2020 09:41

Фото: thrillist.com



Итальянские власти объявили о снятии запрета на передвижение по стране, а также открыли границы для туристов из европейских стран, передает ТАСС.



Вместе с тем, во всех аэропортах Италии сейчас продолжают принимать повышенные меры безопасности, включая предосторожности в салонах самолетов.



В Италии приняли решение о снятии ограничений на передвижение по стране: местным жителям разрешили поездки между разными областями. Кроме того, руководство объявило об открытии въезда для государств Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании.



При этом на транспорте продолжают действовать усиленные меры по обеспечению безопасности, в частности, сохраняется масочный режим. Так, на входе на платформы скоростных поездов, которые курсируют по основным маршрутам Апеннин, у всех пассажиров в обязательном порядке измеряют температуру. В случаях, когда она превышает 37,5 градусов, человека не пускают в поезд.



В салонах поездов пассажиры могут занимать лишь половину кресел, остальные помечены специальными предупреждениями. Проводники также раздают бесплатные одноразовые медицинские маски и перчатки, которые нельзя снимать в течение всего путешествия, независимо от продолжительности пути. Пассажиры также получают порцию дезинфицирующего геля.



Автор: Злата Богатова

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