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Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двух своих детей
10:09
Фото: 360tv.ru
Как сообщает ТАСС, преступление было совершено в прибрежной полосе бухты Крашенинникова.
Жертвами трагедии стали младенец, появившийся на свет минувшим летом, и пятилетний ребенок.
По версии следствия, сегодня, 9 сентября, примерно в 11:00 по местному времени (02:00 по Москве), жительница города Вилючинска 1992 года рождения утопила собственных детей.
Сигнал о ЧП в прибрежной полосе бухты Крашенинникова поступил в правоохранительные органы от людей, находившихся неподалеку. Очевидцы смогли вытащить из воды мать, но детей спасти не удалось - полуторамесячный младенец и пятилетний ребенок утонули.
Полиция приступила к выяснению обстоятельств случившегося.
В конце лета мать мальчика, найденного мертвым в Башкирии, призналась в его убийстве.
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