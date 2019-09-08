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Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двух своих детей


10:09
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двух своих детейФото: 360tv.ru

Как сообщает ТАСС, преступление было совершено в прибрежной полосе бухты Крашенинникова.

Жертвами трагедии стали младенец, появившийся на свет минувшим летом, и пятилетний ребенок.

По версии следствия, сегодня, 9 сентября, примерно в 11:00 по местному времени (02:00 по Москве), жительница города Вилючинска 1992 года рождения утопила собственных детей.

Сигнал о ЧП в прибрежной полосе бухты Крашенинникова поступил в правоохранительные органы от людей, находившихся неподалеку. Очевидцы смогли вытащить из воды мать, но детей спасти не удалось - полуторамесячный младенец и пятилетний ребенок утонули.

Полиция приступила к выяснению обстоятельств случившегося.

В конце лета мать мальчика, найденного мертвым в Башкирии, призналась в его убийстве.

Автор: Злата Богатова

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