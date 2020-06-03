Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter SpaceX осуществила запуск спутников Starlink

08:13

Фото: verv.su



Компания SpaceX успешно запустила еще шестьдесят спутников Starlink, которые были выведены на орбиту с помощью ракеты Falcon 9.



Как стало известно, восьмой по счету запуск состоялся в среду, 3 июня, в 9:25 вечера по времени Восточного побережья (4:25 04 июня по Москве).



Запуск был проведен на авиабазе мыса Канаверал, ракета Falcon 9 со спутниками Starlink совершила взлет с космического стартового комплекса 40 (SLC-40). В сообщении компании отмечается, что первая ступень Falcon 9 ранее поддерживала миссию Telstar 18 VANTAGE в сентябре 2018 года, а также миссию Iridium-8 в январе 2019 года и еще две отдельные миссии Starlink в этом и прошлом годах.



Спутники развернулись на эллиптической орбите уже через четверть часа после старта. Инженеры SpaceX тщательно анализируют все данные, чтобы убедиться в нормальной работе всех устройств.



Ранее астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен после успешной стыковки американского космического корабля Crew Dragon перешли на Международную космическую станцию. Запуск первого частного пилотируемого корабля Crew Dragon первоначально планировался на 27 мая, но за несколько минут до предполагаемого вылета был перенесен из-за неблагоприятных метеорологических условий.



Автор: Злата Богатова

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