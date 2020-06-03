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В Оренбуржье после изъятия четверых детей возбудили уголовное дело


00:36
В Оренбуржье после изъятия четверых детей возбудили уголовное делоФото: vk.com

Расследование уголовного дела, которое возбудили по факту принудительного изъятия маленьких детей у родителей в Домбаровском районе Оренбургской области, будет вестись под контролем прокуратуры, передает агентство "Интерфакс-Поволжье".

В пресс-службе регионального ведомства пояснили, что речь идет о статье о халатности должностных лиц системы профилактики.

Кроме того, продолжается проведение доследственной проверки по факту возможного превышения своих полномочий полицейскими и сотрудниками опеки во время изъятия детей. Отмечается также, что районные органы обратились в суд с иском об ограничении в родительских правах многодетных матери и отца.

Ранее инцидент в Домбаровском районе прокомментировал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. По его словам, власти намерены оказать поддержку многодетной семье, помощь будет заключаться в трудоустройстве и содействии в создании нормальных жилищных условий.

Напомним, несколько дней назад в Сети широко распространились видеокадры, сделанные в Домбаровском районе в конце мая. На записи запечатлено, как несколько человек в форме грубо отбирают маленьких детей у матери. Женщина пыталась отчаянно сопротивляться, но ее оттеснили, вырвали из рук младшего ребенка. После этого многодетная мать оказалась в наручниках.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 203

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