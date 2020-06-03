|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Губернатор прокомментировал инцидент с изъятием четверых детей под Оренбургом
3.6.2020 00:15
Фото: vk.com
Денис Паслер
Власти Оренбургской области намерены оказать поддержку многодетной семье, из которой ранее были изъяты четверо детей.
Как пояснил губернатор региона Денис Паслер, помощь будет заключаться в трудоустройстве и содействии в создании нормальных жилищных условий. Речь об этом шла на заседании областного правительства.
За семьей предполагается закрепить специального работника, которому предстоит помогать многодетным родителям, указал Денис Паслер. Как отмечается в официальном телеграм-канале пресс-службы областного правительства, губернатор заявил, что выступает за сохранение семьи. В случаях, когда "не хватает родительского опыта, средств", необходимо "помогать, а не травмировать детей", - отметил губернатор, прокомментировав недавний инцидент.
Ранее в Сети широко распространились видеокадры, сделанные в Домбаровском районе. На записи запечатлено, как несколько человек в форме грубо отбирают маленьких детей у матери. Женщина пыталась отчаянно сопротивляться, но ее оттеснили, вырвали из рук младшего ребенка. После этого многодетная мать оказалась в наручниках.
В администрации поселка, когда случившееся вызвало большой резонанс, пояснили, что не имели других способов воздействия на женщину. По их данным, в прошлом они не раз обращались к районным властям, сообщая о том, что родители не пускают в дом медицинскую сестру, позволяют себе нецензурно ругаться при детях, не занимаются уходом.
В настоящее время изъятые из семьи дети находятся в больнице под наблюдением медиков. Родители отправились в Москву, чтобы поучаствовать в съемках телепередачи, которая будет посвящена происшествию в Домбаровском районе.
Первоначально уточнялось, что у тех, кто пришел изымать детей, не было соответствующего постановления суда. Вместе с тем, женщину успели оштрафовать за неповиновение полицейским.
В ходе проверки, которую проводят после случившегося следственные органы, установлено, что изъять четырех из пяти детей постановил глава Домбаровского района. Основанием для этого стал риск обрушения потолочного покрытия в доме, который ранее был признан непригодным для жилья.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|