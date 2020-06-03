Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Губернатор прокомментировал инцидент с изъятием четверых детей под Оренбургом

3.6.2020 00:15

Фото: vk.com

Денис Паслер



Власти Оренбургской области намерены оказать поддержку многодетной семье, из которой ранее были изъяты четверо детей.



Как пояснил губернатор региона Денис Паслер, помощь будет заключаться в трудоустройстве и содействии в создании нормальных жилищных условий. Речь об этом шла на заседании областного правительства.



За семьей предполагается закрепить специального работника, которому предстоит помогать многодетным родителям, указал Денис Паслер. Как отмечается в официальном телеграм-канале пресс-службы областного правительства, губернатор заявил, что выступает за сохранение семьи. В случаях, когда "не хватает родительского опыта, средств", необходимо "помогать, а не травмировать детей", - отметил губернатор, прокомментировав недавний инцидент.



Ранее в Сети широко распространились видеокадры, сделанные в Домбаровском районе. На записи запечатлено, как несколько человек в форме грубо отбирают маленьких детей у матери. Женщина пыталась отчаянно сопротивляться, но ее оттеснили, вырвали из рук младшего ребенка. После этого многодетная мать оказалась в наручниках.



В администрации поселка, когда случившееся вызвало большой резонанс, пояснили, что не имели других способов воздействия на женщину. По их данным, в прошлом они не раз обращались к районным властям, сообщая о том, что родители не пускают в дом медицинскую сестру, позволяют себе нецензурно ругаться при детях, не занимаются уходом.



В настоящее время изъятые из семьи дети находятся в больнице под наблюдением медиков. Родители отправились в Москву, чтобы поучаствовать в съемках телепередачи, которая будет посвящена происшествию в Домбаровском районе.



Первоначально уточнялось, что у тех, кто пришел изымать детей, не было соответствующего постановления суда. Вместе с тем, женщину успели оштрафовать за неповиновение полицейским.



В ходе проверки, которую проводят после случившегося следственные органы, установлено, что изъять четырех из пяти детей постановил глава Домбаровского района. Основанием для этого стал риск обрушения потолочного покрытия в доме, который ранее был признан непригодным для жилья.



Автор: Злата Богатова

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