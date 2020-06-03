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На границе Мексики и Гватемалы нашли древнейший храм майя
00:03
Фото: portal-kultura.ru
Ученые обнаружили древнейший храм индейцев майя на границе Мексики и Гватемалы, передает ТАСС.
Открытие было сделано археологами университета Аризоны в ходе очередной исследовательской экспедиции.
На берегах реки Сан-Педро исследователи обнаружили останки огромного здания, спрятанные под слоями почвы. По словам археологов, ранее эти фрагменты не были замечены из-за своих размеров и довольно плоской формы объекта.
Согласно предварительным выводам специалистов, эта постройка могла быть создана индейцами майя более трех тысячелетий назад.
Ранее ученые признали Амазонию одним из древнейших очагов земледелия. В ходе археологической экспедиции в районе Льянос-Мохос исследователям удалось отыскать свидетельства того, что местные жители более десяти тысяч лет назад занимались выращиванием маниоков и тыквы, которые активно употребляли в пищу.
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