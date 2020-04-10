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Амазонию признали одним из древнейших очагов земледелия
10.4.2020 18:13
Фото: vk.com
На юго-западе Амазонии более десяти тысячелетий назад располагался очаг земледелия, выяснили исследователи из Бернского университета.
Статья с выводами команды ученых опубликована в научном журнале Phys.org.
Традиционно считалось, что основными очагами зарождения земледелия являлись Китай, древние жители которого выращивали рис, Средний Восток, где росли бобовые и зерновые культуры, Мезоамерика с кабачками, кукурузой и фасолью, а также Андский пояс, жители которого употребляли в пищу картофель и киноа.
Теперь же можно говорить об еще одной, пятой области возникновения агрокультуры, считает антрополог Умберто Ломбардо. Вместе с соавторами он рассказывает об исследовании находок, которые были сделан на территории в современной Боливии. В ходе археологической экспедиции в районе Льянос-Мохос ученым удалось отыскать свидетельства того, что местные жители более десяти тысяч лет назад занимались выращиванием маниоков и тыквы, которые активно употребляли в пищу.
По мнению исследователей, впервые люди поселились в этом районе примерно 15 тысячелетий назад. О развернутой ими деятельности ученым, в частности, рассказали приподнятые острова густого леса, вокруг которых когда-то располагались грядки и поля.
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