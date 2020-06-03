Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter МЧС России впервые комплексно проверит системы оповещения населения

3.6.2020 17:42

Фото: livejournal.com



Проверка будет проводиться в октябре текущего года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.



Как стало известно, предполагается запустить электросирены и громкоговорители. Кроме того, будут прерваны трансляции всех телевизионных и радиоканалов.



Такого рода комплексные проверки готовности систем оповещения населения, которые будут сопровождаться с запуском сирен, предполагается централизованно осуществить по всей РФ, информирует ведомство.



Ожидается, что это может случиться в октябре 2020 года, в соответствии с решением, которое было принято по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Накануне, 2 июня, его проводил провел руководитель МЧС России Евгений Зиничев.



В настоящее время действующее российское законодательство обязывает всех операторов связи и редакции средств массовой информации в случае необходимости прерывать телерадиоэфир и передавать сигналы оповещения, а также экстренные сведения.



Автор: Злата Богатова

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