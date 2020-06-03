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Афроамериканский миллиардер требует $14 трлн за «200 лет рабства»
3.6.2020 14:29
Фото: smi2.net
Темнокожий миллиардер Роберт Джонсон обратился к властям Соединенных Штатов с требованием о компенсации. По мнению бизнесмена, за многолетнее рабство и унижение, которые приходилось терпеть афроамериканцам на протяжении более чем двухсот лет, Вашингтон должен выплатить $14 трлн.
Как утверждает Роберт Джонсон, такого рода репарации следует считать "программой позитивных действий всех времен". Американские власти, если начнут их выплачивать, признают "причитающийся ущерб" за неравные условия, которые в прошлом возникали в результате рабства.
Указав примерный размер компенсации, полагающейся за более чем двести лет унижений, Джонсон выразил надежду на развитие "черного бизнеса". По его словам, $14 трлн могут оказать стимулирующее воздействие на экономику страны в целом.
Заявление было сделано на фоне волны расовых протестных акций, которая в последние дни охватила Соединенные Штаты.
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