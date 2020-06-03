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Сведения об убийстве священника в Ярославле не подтвердились
3.6.2020 12:51
Фото: Facebook епископа Феоктиста
Александр Штерцель
Переславский епископ опроверг информацию о том, что в Ярославле был убит протоиерей Александр Штерцель.
Как стало известно, в действительности священнослужитель скончался в результате несчастного случая.
Как рассказал епископ Переславский и Угличский Феоктист, ранее он поторопился и опубликовал непроверенные сведения, рассказав о совершенном преступлении. Принеся извинения за случившееся, священнослужитель пояснил, что на самом деле Александр Штерцель скончался от последствий травмы.
Ранее сообщалось об убийстве священника, который служил в Угличе. Однако позже информация о криминальном происшествии не подтвердилась, пояснил епископ Феоктист в своем Facebook.
По данным российских СМИ, священник получил травму головы, после чего был госпитализирован. ЧП случилось в Красноперекопском районе Ярославля. Несмотря на все усилия медиков, на следующий день Штерцель умер в больнице.
Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств случившегося.
Ранее стало известно о кончине 89-летнего главы Чувашской митрополии, митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы (Кедрова) от двусторонней пневмонии.
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