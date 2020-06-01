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Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер от пневмонии
1.6.2020 21:36
Фото: livejournal.com
Как сообщается на сайте Чувашской митрополии в понедельник, 1 июня, священнослужитель скончался от двустороннего воспаления легких.
В публикации говорится, что глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава отошел ко Господу на 90-м году жизни.
Ранее митрополита госпитализировали в городскую больницу. Спустя некоторое время врачам пришлось перевести его в реанимационное отделение. Позже стал известен диагноз священнослужителя: двусторонняя пневмония.
На вопрос о том, мог ли митрополит заразиться новым коронавирусом, в митрополии и республиканском Минздраве ответить не смогли, передает агентство "Интерфакс-Поволжье". Вместе с тем, в рабочей группе при патриархе Кирилле подтвердили, что причиной смерти священнослужителя стали именно осложнения COVID-19.
В конце апреля стало известно о смерти епископа Железногорского и Льговского Вениамина в Курской области, а спустя несколько дней в Москве скончался бывший Астраханский митрополит Иона. Священнослужители стали жертвами новой коронавирусной инфекции.
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