ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ученые хотят накормить голодающих тараканьим «молоком»
Ученые хотят накормить голодающих тараканьим «молоком»
В США российские соотечественники защитили от мародеров русский ресторан
 В США российские соотечественники защитили от мародеров русский ресторан
МИД: Более 25 тыс. россиян, остающихся из-за пандемии за рубежом, хотят вернуться на родину
МИД: Более 25 тыс. россиян, остающихся из-за пандемии за рубежом, хотят вернуться на родину
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В США российские соотечественники защитили от мародеров русский ресторан В США российские соотечественники защитили от мародеров русский ресторан
В России осенью могут начать массовую вакцинацию от коронавирусаВ России осенью могут начать массовую вакцинацию от коронавируса
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер от пневмонииМитрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер от пневмонии
Путин провел телефонные переговоры с ТрампомПутин провел телефонные переговоры с Трампом
В Татарстане задержан подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчикаВ Татарстане задержан подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер от пневмонии


1.6.2020 21:36
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер от пневмонииФото: livejournal.com

Как сообщается на сайте Чувашской митрополии в понедельник, 1 июня, священнослужитель скончался от двустороннего воспаления легких.

В публикации говорится, что глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава отошел ко Господу на 90-м году жизни.

Ранее митрополита госпитализировали в городскую больницу. Спустя некоторое время врачам пришлось перевести его в реанимационное отделение. Позже стал известен диагноз священнослужителя: двусторонняя пневмония.

На вопрос о том, мог ли митрополит заразиться новым коронавирусом, в митрополии и республиканском Минздраве ответить не смогли, передает агентство "Интерфакс-Поволжье". Вместе с тем, в рабочей группе при патриархе Кирилле подтвердили, что причиной смерти священнослужителя стали именно осложнения COVID-19.

В конце апреля стало известно о смерти епископа Железногорского и Льговского Вениамина в Курской области, а спустя несколько дней в Москве скончался бывший Астраханский митрополит Иона. Священнослужители стали жертвами новой коронавирусной инфекции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Ученые хотят накормить голодающих тараканьим «молоком»Ученые хотят накормить голодающих тараканьим «молоком»
Японца, устроившего поджог студии Kyoto Animation, арестовали сразу после выписки из больницыЯпонца, устроившего поджог студии Kyoto Animation, арестовали сразу после выписки из больницы
Комары-переносчики лихорадки Зика заполонили опустевшую ИбицуКомары-переносчики лихорадки Зика заполонили опустевшую Ибицу
В СБ ООН не поддержали идею Британии и США обсудить ГонконгВ СБ ООН не поддержали идею Британии и США обсудить Гонконг
В Афганистане при атаке боевиков погибли семеро полицейскихВ Афганистане при атаке боевиков погибли семеро полицейских

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru