Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин провел телефонные переговоры с Трампом

1.6.2020 20:45

Фото: fednews.ru



Президенты России и Соединенных Штатов в ходе состоявшейся сегодня телефонной беседы, в частности, говорили о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали стратегическую стабильность, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.



Как стало известно, лидеры государств обменялись мнениями о том, какие меры Москва и Вашингтон продолжают предпринимать в рамках борьбы с новым коронавирусом. В ходе беседы глава РФ Владимир Путин выразил американскому коллеге признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов ИВЛ.



Президенты также затронули вопросы, связанные со стратегической стабильностью. По словам Путина, сейчас важно активизировать диалог в этом направлении.



Путин и Трамп также говорили об эффекте от сделки ОПЕК+, после чего американский лидер информировал главу РФ о своей идее проведения саммита G7. Ранее президент Соединенных Штатов уже выражал намерение пригласить на встречу лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи. По мнению Трампа, саммит в старом формате уже устарел и не может считаться достаточно эффективным.



Автор: Злата Богатова

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