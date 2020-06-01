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Путин провел телефонные переговоры с Трампом
1.6.2020 20:45
Фото: fednews.ru
Президенты России и Соединенных Штатов в ходе состоявшейся сегодня телефонной беседы, в частности, говорили о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали стратегическую стабильность, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Как стало известно, лидеры государств обменялись мнениями о том, какие меры Москва и Вашингтон продолжают предпринимать в рамках борьбы с новым коронавирусом. В ходе беседы глава РФ Владимир Путин выразил американскому коллеге признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов ИВЛ.
Президенты также затронули вопросы, связанные со стратегической стабильностью. По словам Путина, сейчас важно активизировать диалог в этом направлении.
Путин и Трамп также говорили об эффекте от сделки ОПЕК+, после чего американский лидер информировал главу РФ о своей идее проведения саммита G7. Ранее президент Соединенных Штатов уже выражал намерение пригласить на встречу лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи. По мнению Трампа, саммит в старом формате уже устарел и не может считаться достаточно эффективным.
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