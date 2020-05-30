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Трамп хочет пригласить Россию на саммит G7
13:55
Фото: news.ru
Американский президент Дональд Трамп заявил о неэффективности формата G7 и в связи с этим выразил намерение пригласить на предстоящий дополнительно ряд стран.
Как сообщил глава Соединенных Штатов, речь идет о России, Индии, Южной Корее и Австралии.
О планах Дональда Трампа рассказала корреспондент телевизионного канала CBS Пола Рид, передает агентство "Интерфакс". Как стало известно, американский лидер говорил на эту тему во время авиаперелета. В частности, глава США заявил о том, что считает G7 "очень устаревшей группой".
Ранее на саммит в Вашингтоне, который состоится до конца года, была приглашена канцлер ФРГ Ангела Меркель. Однако она пока не планирует визит на эту встречу, учитывая, что мероприятие пройдет в очном формате.
Ранее Трамп говорил о том, что саммит будет организован не ранее, чем в сентябре. Из-за пандемии коронавируса даже рассматривался вариант о проведении ежегодной встречи лидеров государств в удаленном формате.
В прошлом Россия входила в эту группу: в период 1997-2014 годов организация именовалась "Большой Восьмеркой" (G8). В 2014 году, когда наша страна председательствовала, планировался саммит в Сочи.
Однако власти семи стран приняли решение не посещать Сочи вскоре после зимней Олимпиады и перенесли саммит в Брюссель, не позвав туда представителей Москвы. На этом встрече Россию обвинили в незаконном присоединении Крыма и вмешательстве во внутренние дела Украины.
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