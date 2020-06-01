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Дочь мэра Нью-Йорка арестована за участие в протестах
1.6.2020 15:34
Фото: liveinternet.ru
После задержания 25-летней Чиаре де Блазио предъявили обвинение в нарушении общественного порядка, сообщают американские СМИ. Уточняется, что дочь мэра Нью-Йорка была арестована в ночь на понедельник, 1 июня, в числе других участников протестной акции, связанной с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Как передает нью-йоркский телевизионный канал NY1 со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах города, Чиара де Блазио находилась в толпе общей численностью около ста человек. Молодые люди, блокировав полностью перекресток Бродвея и 12-й улицы, игнорировали требования полицейских разойтись. В результате силовики начали задерживать протестующих.
Согласно законодательству штата Нью-Йорк, за правонарушение, в котором обвиняют дочь градоначальника, могут вынести наказание в виде ареста на 15 суток и выплаты штрафа.
Отмечается, что большая толпа митингующих также собиралась ранее на Манхэттене у площади Юнион-сквер и возле спортивной арены "Барклиз сентер" в Бруклине. В минувшее воскресенье к участникам протестной демонстрации решил присоединиться спикер городского совета Нью-Йорка Кори Джонсон. По его словам, акция, в которой он принимал участие, "носила исключительно мирный характер".
Ранее в американском штате Миннесота, где продолжаются массовые акции протеста после гибели афроамериканца, в толпу митингующих въехал грузовой автомобиль. В полиции Миннеаполиса заявили, что в результате ЧП пострадал лишь водитель машины. Обстоятельства инцидента выясняются.
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