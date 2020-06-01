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В России осенью могут начать массовую вакцинацию от коронавируса


13:45
В России осенью могут начать массовую вакцинацию от коронавирусаФото: livejournal.com

Осенью этого года в России может начаться массовая вакцинация граждан от нового коронавируса.

Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, это произойдет в случае успешных испытаний вакцины.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в настоящее время деятельность по созданию вакцины от новой коронавирусной инфекции "идет полным ходом", передает ТАСС. В случае, если испытания препарата окажутся успешными, осенью 2020 года в России может начаться массовая вакцинация населения.

Выступая на брифинге в правительстве Чернышенко отметил, что пока россиянам необходимо "учиться жить с учетом тех рисков", которые несет коронавирус.

Ранее стало известно о создании вакцины от коронавируса, которая может быть использована в виде капель для носа. Препарат был разработан в центре "Вектор".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 152

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