|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В России осенью могут начать массовую вакцинацию от коронавируса
13:45
Фото: livejournal.com
Осенью этого года в России может начаться массовая вакцинация граждан от нового коронавируса.
Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, это произойдет в случае успешных испытаний вакцины.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в настоящее время деятельность по созданию вакцины от новой коронавирусной инфекции "идет полным ходом", передает ТАСС. В случае, если испытания препарата окажутся успешными, осенью 2020 года в России может начаться массовая вакцинация населения.
Выступая на брифинге в правительстве Чернышенко отметил, что пока россиянам необходимо "учиться жить с учетом тех рисков", которые несет коронавирус.
Ранее стало известно о создании вакцины от коронавируса, которая может быть использована в виде капель для носа. Препарат был разработан в центре "Вектор".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|