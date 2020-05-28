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В «Векторе» создали вакцину от коронавируса для закапывания в нос
14:38
Фото: vk.com
В центре "Вектор" создана вакцина против нового коронавируса. Предполагается, что этот препарат можно будет применять в виде капель для носа.
Сейчас уже проводят полномасштабное доклиническое исследование средства, рассказал глава организации Ринат Максютов.
Специалистам государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора удалось разработать вакцину против нового коронавируса. Об этом гендиректор центра Ринат Максютов рассказал в фильме "Опасный вирус. Вакцина". Лента Наили Аскер-заде вышла сегодня в эфир телевизионного канала "Россия-1".
По словам Максютова, вакцины различают по их функциональному началу, а также способу применения и схеме иммунизации. В частности, один из разработанных в центре препаратов не вводится внутримышечно, как многие другие вакцины. Схема его введения предусматривает простое закапывание в нос.
Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала о том, что в нашей стране сейчас продолжается разработка сорока семи вакцин от нового заболевания. Выступая на правительственном часе в Совете Федерации, она пояснила, что деятельность в этом направлении ведется сразу на четырнадцати платформах.
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