ИнтерНовости - новости в стране и мире
Принц Гарри начал просить деньги у отца
 Принц Гарри начал просить деньги у отца
Apple будет участвовать в создании нового фильма Скорсезе
Apple будет участвовать в создании нового фильма Скорсезе
В Башкирии пытались сжечь судебного пристава
В Башкирии пытались сжечь судебного пристава
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В «Векторе» создали вакцину от коронавируса для закапывания в носВ «Векторе» создали вакцину от коронавируса для закапывания в нос
Трамп: США прекращают всякое взаимодействие с ВОЗТрамп: США прекращают всякое взаимодействие с ВОЗ
День парада Победы 24 июня объявлен нерабочимДень парада Победы 24 июня объявлен нерабочим
Кравчук указал «единственный способ остановить» РоссиюКравчук указал «единственный способ остановить» Россию
В Башкирии пытались сжечь судебного приставаВ Башкирии пытались сжечь судебного пристава

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В «Векторе» создали вакцину от коронавируса для закапывания в нос


14:38
В «Векторе» создали вакцину от коронавируса для закапывания в носФото: vk.com

В центре "Вектор" создана вакцина против нового коронавируса. Предполагается, что этот препарат можно будет применять в виде капель для носа.

Сейчас уже проводят полномасштабное доклиническое исследование средства, рассказал глава организации Ринат Максютов.

Специалистам государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора удалось разработать вакцину против нового коронавируса. Об этом гендиректор центра Ринат Максютов рассказал в фильме "Опасный вирус. Вакцина". Лента Наили Аскер-заде вышла сегодня в эфир телевизионного канала "Россия-1".

По словам Максютова, вакцины различают по их функциональному началу, а также способу применения и схеме иммунизации. В частности, один из разработанных в центре препаратов не вводится внутримышечно, как многие другие вакцины. Схема его введения предусматривает простое закапывание в нос.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала о том, что в нашей стране сейчас продолжается разработка сорока семи вакцин от нового заболевания. Выступая на правительственном часе в Совете Федерации, она пояснила, что деятельность в этом направлении ведется сразу на четырнадцати платформах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 240

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad BalanceВ Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
После стрельбы в Москве задержаны девять человекПосле стрельбы в Москве задержаны девять человек
В Бразилии за сутки зафиксировали более 26 тыс. зараженных COVID-19В Бразилии за сутки зафиксировали более 26 тыс. зараженных COVID-19
На Чукотке 4 человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8На Чукотке 4 человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8
Рогозин: Россия не допустит приватизации ЛуныРогозин: Россия не допустит приватизации Луны

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru