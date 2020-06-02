Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончался последний из выживших жителей Хатыни

2.6.2020 00:42

Фото: livejournal.com



В Белоруссии скончался 86-летний Виктор Желобкович, который был последним из выживших свидетелей трагических событий в Хатыни.



Печальная новость пришла от сотрудников мемориального комплекса "Хатынь", поддерживавших связь с семьей покойного.



Супруга Виктора Желобковича, который скончался 24 мая на 87-м году жизни, сейчас находится в больнице, сообщает белорусский портал "Наша Нива".



В момент трагедии в Хатыни Виктору Желобковичу было лишь семь лет, он был самым младшим ребенком в семье. Старшие два брата и сестра, как и родители, погибли от рук фашистов 22 марта 1943 года.



Когда немецкие каратели согнали всех сельчан в большой сарай и подожгли, мальчик смог вырваться из горящего строения вместе с матерью. Но они сразу попали под шквальный обстрел, одна из пуль попала в мать маленького Виктора. Ребенок лежал на земле до того, как на следующий день на пепелище не пришли жители соседних сел.



Виктор Желобкович, которому на тот момент было семь лет, лежал на земле среди останков погибших односельчан до следующего дня. Лишь когда фашисты покинули сожженную полностью деревню, ребенка нашли жители соседних сел. Потом он некоторое время мыкался по чужим домам, оказался у родственницы. Проживая в другой деревне, мальчик потерялся, когда они сбегали от очередного рейда фашистов, а затем попал к партизанам.



После войны мальчик оказался в Плещеницком детском доме. Получив аттестат, закончил ремесленное училище, отслужил в армии и поступил на вечернее отделение Белорусского политехнического университета по специальности инженер-механик. Впоследствии устроился в бюро точного машиностроения конструктором, жил в Минске с супругой.



Ранним утром 22 марта 1943 года неподалеку от Хатыни партизаны атаковали колонну немцев, застрелив офицера. Спустя несколько часов фашисты, окружив деревню, убили 149 ее жителей. В числе тех, кого сожгли и расстреляли, было 75 детей. Расправившись с жителями, каратели сожгли все дома и дворы в Хатыни. После войны на месте деревни возвели мемориал, который ежегодно посещает множество людей со всего мира.



Автор: Злата Богатова

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