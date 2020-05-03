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В РПЦ сообщили о смерти митрополита Ионы от «ковидной пневмонии»
13:21
Фото: m24.ru
В Москве скончался почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит на покое Иона (Карпухин).
Как указано на официальном портале РПЦ, священнослужитель умер от "ковидной пневмонии".
В Москве на 79-м году жизни скончался митрополит на покое Иона (Карпухин). Причиной смерти священнослужителя, как подтвердили в Русской православной церкви (РПЦ), стала пневмония, развившаяся из-за коронавирусной инфекции.
В сообщении указано, что митрополит умер минувшей ночью в столичной больнице No 50.
Отмечается, что священнослужитель был возведен в сан митрополита в марте 2013 года. Спустя три года по решению Священного синода в связи с достижением 75-летнего возраста и состоянием здоровья он был почислен на покой.
Ранее стало известно о заражении коронавирусом управляющего делами Московской патриархии митрополита Дионисия (Порубая).
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