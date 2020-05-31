Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Мурманском рухнул железнодорожный мост через реку Кола

18:24

Фото: vse42.ru



В Мурманской области произошло обрушение железнодорожного моста через реку Кола, передают российские СМИ.



В последний раз объект ремонтировался в 2014 году, информирует Мурманская транспортная прокуратура. Обстоятельства случившегося выясняются. По предварительным данным, пострадавших нет.



Ведомство приступило к проверке по факту обрушения железнодорожного моста, который находится между станциями Выходной и Кола, передает агентство "Интерфакс". Согласно предварительным данным, опора моста могла не выдержать напора воды, поток которой возрос из-за интенсивного таяния снега.



Железнодорожный металлический мост был введен в эксплуатацию еще в 1930 году. В последний раз реконструкция объекта, включающего в себя пять опор, осуществлялась в 2014 году, сообщили в прокуратуре.



Как сообщали ранее представители Октябрьской железной дороги, которая является филиалом ОАО "РЖД", для движения поездов мост был закрыт сразу после того, как в реке Кола поднялась вода - это выявили еще в минувшую субботу, 30 мая. Отмечается, что на месте ЧП уже начаты мероприятия по восстановлению конструкций моста.



Автор: Злата Богатова

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