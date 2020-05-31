Новости шоу-бизнеса

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МИД: Более 25 тыс. россиян, остающихся из-за пандемии за рубежом, хотят вернуться на родину


31.5.2020 21:30
МИД: Более 25 тыс. россиян, остающихся из-за пандемии за рубежом, хотят вернуться на родинуФото: divanews.ru

На сегодняшний день число граждан РФ, которые не могут вернуться в Россию из-за пандемии нового коронавируса, превышает 25 тыс., заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава ведомства пояснил, что именно такое количество внесено в "подтвержденные списки, которые выверены со всех сторон".

На эту тему Сергей Лавров говорил в ходе совещания постоянных членов Совета безопасности РФ, которое состоялось в субботу. Глава дипломатического ведомства отметил, что в списки россиян, которые остаются за рубежом и хотели бы возвратиться на родину, в общей сложности внесены 25 153 человек.

Министр также сообщил о том, что на ближайшие несколько дней запланировано порядка десяти авиарейсов. Окончательное решение по каждому из направлений принимается с учетом эпидемиологической ситуации.

По словам Лаврова, за период с 18 марта из-за рубежа было вывезено свыше 240 тыс. российских граждан.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 262

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