Новости шоу-бизнеса

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МИД: Более 25 тыс. россиян, остающихся из-за пандемии за рубежом, хотят вернуться на родину
31.5.2020 21:30
Фото: divanews.ru
На сегодняшний день число граждан РФ, которые не могут вернуться в Россию из-за пандемии нового коронавируса, превышает 25 тыс., заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава ведомства пояснил, что именно такое количество внесено в "подтвержденные списки, которые выверены со всех сторон".
На эту тему Сергей Лавров говорил в ходе совещания постоянных членов Совета безопасности РФ, которое состоялось в субботу. Глава дипломатического ведомства отметил, что в списки россиян, которые остаются за рубежом и хотели бы возвратиться на родину, в общей сложности внесены 25 153 человек.
Министр также сообщил о том, что на ближайшие несколько дней запланировано порядка десяти авиарейсов. Окончательное решение по каждому из направлений принимается с учетом эпидемиологической ситуации.
По словам Лаврова, за период с 18 марта из-за рубежа было вывезено свыше 240 тыс. российских граждан.
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