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МИА «Россия сегодня» требует расследовать использование газа против корреспондента в США
31.5.2020 20:44
Фото: vk.com
МИА "Россия сегодня" обратилось к властям Соединенных Штатов с требованием провести расследование действий сотрудников полиции.
Американские стражи правопорядка целенаправленно применяли слезоточивый газ против корреспондента агентства, передает РИА Новости.
МИА "Россия сегодня" требует провести расследование инцидента в Миннеаполисе. Подчеркивается, что полицейские целенаправленно использовали слезоточивый газ против корреспондента РИА Новости в Соединенных Штатах Михаила Тургиева, хотя журналист показал им свое удостоверение.
Действия американских сотрудников полиции в тексте названы противоправными. Стражи порядка нарушили не только законы США о свободе слова и информации, но и международные нормы, согласно которым представители прессы должны быть защищены от насилия, подчеркивает пресс-служба.
После случившегося МИА "Россия сегодня" также потребовало найти виновных и привлечь их к ответственности за содеянное.
Ранее полиция города Миннеаполиса начала использовать спецсредства для разгона протестующих. В связи с продолжающимися в штате беспорядками в Миннесоту уже перебросили свыше 4 тыс. военных. В ближайшее время количество военнослужащих Нацгвардии США в регионе может увеличиться до 11 тыс. человек. При этом полиция применяет против митингующих слезоточивый газ и пейнтбольные ружья.
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