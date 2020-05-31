Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter МИА «Россия сегодня» требует расследовать использование газа против корреспондента в США

31.5.2020 20:44

Фото: vk.com



МИА "Россия сегодня" обратилось к властям Соединенных Штатов с требованием провести расследование действий сотрудников полиции.



Американские стражи правопорядка целенаправленно применяли слезоточивый газ против корреспондента агентства, передает РИА Новости.



МИА "Россия сегодня" требует провести расследование инцидента в Миннеаполисе. Подчеркивается, что полицейские целенаправленно использовали слезоточивый газ против корреспондента РИА Новости в Соединенных Штатах Михаила Тургиева, хотя журналист показал им свое удостоверение.



Действия американских сотрудников полиции в тексте названы противоправными. Стражи порядка нарушили не только законы США о свободе слова и информации, но и международные нормы, согласно которым представители прессы должны быть защищены от насилия, подчеркивает пресс-служба.



После случившегося МИА "Россия сегодня" также потребовало найти виновных и привлечь их к ответственности за содеянное.



Ранее полиция города Миннеаполиса начала использовать спецсредства для разгона протестующих. В связи с продолжающимися в штате беспорядками в Миннесоту уже перебросили свыше 4 тыс. военных. В ближайшее время количество военнослужащих Нацгвардии США в регионе может увеличиться до 11 тыс. человек. При этом полиция применяет против митингующих слезоточивый газ и пейнтбольные ружья.



Автор: Злата Богатова

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