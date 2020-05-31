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Мексика стала седьмой по числу жертв COVID-19


31.5.2020 19:45
Мексика стала седьмой по числу жертв COVID-19Фото: abc.net.au

Около десяти тысяч человек стали жертвами коронавируса в Мексике, передают зарубежные СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

За минувшие сутки в этом латиноамериканском государстве было зафиксировано 364 летальных исхода среди пациентов с подтвержденным COVID-19.

В Мексике за период с начала пандемии жертвами новой коронавирусной инфекции стали уже 9 779 человек. В результате страна стала седьмой в печальном списке государств, по которым заболевание нанесло наибольший удар.

Согласно последним официальным данным, в стране SARS-CoV-2 заразились 84 627 человек, при этом 2885 инфицированных были выявлены в минувший день.

Ранее сообщалось о ситуации в Бразилии, где в течение суток зафиксировали более 26 тыс. зараженных COVID-19.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 150

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