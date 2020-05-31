|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Мексика стала седьмой по числу жертв COVID-19
31.5.2020 19:45
Фото: abc.net.au
Около десяти тысяч человек стали жертвами коронавируса в Мексике, передают зарубежные СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
За минувшие сутки в этом латиноамериканском государстве было зафиксировано 364 летальных исхода среди пациентов с подтвержденным COVID-19.
В Мексике за период с начала пандемии жертвами новой коронавирусной инфекции стали уже 9 779 человек. В результате страна стала седьмой в печальном списке государств, по которым заболевание нанесло наибольший удар.
Согласно последним официальным данным, в стране SARS-CoV-2 заразились 84 627 человек, при этом 2885 инфицированных были выявлены в минувший день.
Ранее сообщалось о ситуации в Бразилии, где в течение суток зафиксировали более 26 тыс. зараженных COVID-19.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|