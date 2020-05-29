Новости шоу-бизнеса

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В Бразилии за сутки зафиксировали более 26 тыс. зараженных COVID-19
29.5.2020 14:44
Фото: glaucialima.com
За минувшие сутки количество инфицированных новым коронавирусом в Бразилии увеличилось до 438 238 человек, передают зарубежные СМИ.
Со ссылкой на Минздрав страны уточняется, что за день выявили более 26,4 тыс. новых случаев заражения.
Среди пациентов с подтвержденным COVID-19, как указано на официальном сайте бразильского Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки было зафиксировано 1 156 летальных исходов.
В общей сложности в стране зарегистрировано уже более 26,7 тыс. смертей, которые связаны с новой коронавирусной инфекцией.
По последним официальным данным, признаны выздоровевшими свыше 177 тыс. пациентов, включая почти 11 тыс. - за прошедший день.
Наиболее серьезная обстановка сохраняется на территории штата Сан-Паулу, где заболели более 95,8 человек и скончались почти 7 тыс., и в городе Рио-де-Жанейро - там инфицированы коронавирусом 44,8 тыс. жителей, умерли более 4,8 тыс.
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