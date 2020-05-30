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Меркель не хочет ехать на саммит G7 в Вашингтон
30.5.2020 12:59
Фото: kapital.kz
Германский канцлер Ангела Меркель на данный момент не планирует поездку на саммит G7, который будет проводиться в столице Соединенных Штатов.
Предполагается, что встреча в Вашингтоне пройдет в очном формате.
Как пояснил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, на текущий момент Ангела Меркель не планирует визит в Вашингтон. По его словам, канцлер пока не может согласиться на личное присутствие по причине продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции.
Отмечается, что Меркель выразила благодарность американскому руководству за приглашение к участию в этом саммите.
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