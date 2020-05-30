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Пригожин рассказал о «дошираке», отправленном ему коммунистами


13:11
Пригожин рассказал о «дошираке», отправленном ему коммунистамиФото: fares.su

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на публикации, распространившиеся в СМИ, об отправленной ему помощи в виде "доширака.

Супруг певицы Валерии призвал общественность не вестись на провокации.

По словам Иосифа Пригожина, сведения об отправке его семье "гуманитарной помощи" в виде нескольких упаковок дешевой лапши быстрого приготовления не соответствуют действительности.

Ранее в прессе появились публикации о том, что продюсеру и его супруге - известной российской певице Валерии решили помочь члены  партии "Коммунисты России". Они сообщали, что направили семье Пригожина запас "доширака", потому что не могут оставить без внимания жалобы на тяжелое материальное положение артистов.

Направив Пригожину "помощь", коммунисты порекомендовали продюсеру трудоустроиться на завод, чтобы "не умереть с голоду".

Ранее Иосифа Пригожина, рассказавшего о "чудовищном положении", в котором оказались российские артисты из-за пандемии коронавируса, высмеял музыкант Сергей Шнуров. Лидер рок-группы "Ленинград" традиционно отреагировал на случившееся в своем инстаграме, опубликовав ироничные строки.

Автор: Злата Богатова

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