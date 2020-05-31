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В Афганистане при взрыве в автобусе погибли два сотрудника телеканала
31.5.2020 01:37
Фото: kapital.kz
В Кабуле при взрыве в автобусе получили смертельные ранения сотрудники афганского телевизионного канала Khurshid TV.
Жертвами инцидента стали журналист и водитель.
Со ссылкой в экстренных службах афганской столицы телевизионный канал Tolo News рассказывает о том, что в автобусе, по предварительным данным, сработало кустарно изготовленное взрывное устройство.
Два человека погибли, еще по меньшей мере шесть получили ранения, отметили в полиции Кабула.
Ранее сообщалось о гибели семи сотрудников правоохранительных органов Афганистана, которые стали жертвами атаки боевиков в западной провинции Фарах.
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