Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ликвидированные в Ингушетии боевики оказались местными жителями

30.5.2020 21:12

Фото: livejournal.com



В результате спецоперации, проводившейся в ингушском городе Сунжа, сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали двоих бандитов.



О случившемся рассказывает агентство "Интерфакс".



Со ссылкой на осведомленный источник отмечается, что к настоящему времени спецоперация в Сунже уже завершена.



Как стало известно, в хозяйственной постройке ранее были блокированы уроженцы Ингушетии Мерешков Билан Яхьяевич и некий Оздоев. Отказавшись сдаваться и сложить оружие, они пытались оказывать сопротивление правоохранителям. В результате боя оба были ликвидированы.



Первоначально рассматривалась версия о том, что злоумышленниками могут оказаться граждане Узбекистана. Предположения появились из-за того, что выходцы из этого государства трудились в расположенной рядом мастерской. Однако позже подтвердилась информация о том, что ликвидированные бандиты являются жителями Ингушетии.



Со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщается, что ранее в пределах Сунжи объявили режим контртеррористической операции. Боевиков блокировали в хозяйственном здании.



Автор: Злата Богатова

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