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Ликвидированные в Ингушетии боевики оказались местными жителями
30.5.2020 21:12
Фото: livejournal.com
В результате спецоперации, проводившейся в ингушском городе Сунжа, сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали двоих бандитов.
О случившемся рассказывает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на осведомленный источник отмечается, что к настоящему времени спецоперация в Сунже уже завершена.
Как стало известно, в хозяйственной постройке ранее были блокированы уроженцы Ингушетии Мерешков Билан Яхьяевич и некий Оздоев. Отказавшись сдаваться и сложить оружие, они пытались оказывать сопротивление правоохранителям. В результате боя оба были ликвидированы.
Первоначально рассматривалась версия о том, что злоумышленниками могут оказаться граждане Узбекистана. Предположения появились из-за того, что выходцы из этого государства трудились в расположенной рядом мастерской. Однако позже подтвердилась информация о том, что ликвидированные бандиты являются жителями Ингушетии.
Со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщается, что ранее в пределах Сунжи объявили режим контртеррористической операции. Боевиков блокировали в хозяйственном здании.
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