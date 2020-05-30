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В Миннесоте не хватает силовиков для сдерживания протестующих
30.5.2020 18:50
Фото: vk.com
Губернатор американского штата Миннесота Тимоти Уолз был вынужден признать, что даже после выделения властям 500 сотрудников Нацгвардии сил США, в Миннеаполисе сейчас недостаточно силовиков.
Об этом сообщает агентство Associated press (AP).
Как заявил глава руководства штата, в Миннесоте сейчас спешно мобилизуют еще свыше тысячи служащих Национальной гвардии. Предполагается, что после этого общее количество гвардейцев, способных обеспечивать правопорядок, составит около 1,7 тыс. Вместе с тем, Тимоти Уолз предположил, что Миннеаполису, возможно, предстоит еще одна тяжелая ночь.
Причиной массовых протестных акций, которые уже переросли в масштабные беспорядки, стала гибель 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчины был смертельно травмирован во время задержания полицейскими. ЧП случилось 25 мая, в Сети появились видеокадры, на которых один из офицеров сдавливал шею Флойда коленом, игнорируя его крики.
Беспорядки уже охватили более десяти других американских городов. Массовые акции продолжаются в Нью-Йорке, власти Атланты и Портленда уже объявили о введении режима ЧП.
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