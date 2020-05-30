Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жители села под Назранью устроили перестрелку: ранены 5 человек

30.5.2020 18:41

Фото: vk.com



По предварительным данным, участниками вооруженного конфликта стали представители одного религиозного течения. Причиной ЧП стало желание нескольких членов покинуть клан.



В результате в больницу с огнестрельными ранениями доставили пять человек.



Инцидент зафиксирован на территории населенного пункта Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело.



Как информирует пресс-служба регионального главка МВД, сигнал о массовой драке поступил в дежурную часть ОМВД РФ по Назрановскому району вечером минувшей пятницы, 29 мая. Спустя некоторое время в полицию также было передано сообщение из приемного отделения больницы, куда доставили пятерых местных жителей с огнестрельными ранениями.



Установлено, что на территорию частного домовладения на улице Партизанской проникла группа из 20-30 человек. Они перелезли через забор и атаковали проживавших там людей, после чего хозяева для защиты применили охотничье ружье и травматический пистолет. Оружие было официально зарегистрировано, уточнили в полиции.



Автор: Злата Богатова

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