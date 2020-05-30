Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Врачи не выявили изменения в легких у половины пациентов с тяжелой формой COVID-19

30.5.2020 14:07

Фото: vk.com



Примерно у половины пациентов, перенесших коронавирус с тяжелой форме, все изменения в легких полностью проходили через три недели после того, как их выписывали из больницы. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил Сергей Авдеев, являющийся главным пульмонологом российского Министерства здравоохранения.



По словам Сергея Авдеева, у 53% пациентов, перенесших это заболевание в самой тяжелой форме, спустя три недели после того, как они покинули стационар, вообще не выявляется "никаких изменений, остаточных явлений в легких".



Пульмонолог пояснил, что госпитализируют сейчас пациентов в самом тяжелом состоянии. С учетом этого можно считать, что у половины тех, кто попал в медицинские учреждения, тяжелых последствий коронавирусной инфекции зафиксировано не было.



Отвечая на вопрос об эффективности применения масок и перчаток, специалист пояснил, что есть плюсы и минусы. Однако меры предосторожности пока необходимо тщательно соблюдать, чтобы контакты людей и возможное распространение инфекции свести к минимуму.



По словам Авдеева, защитные средства такого рода не имеют смысла, если соблюдать на улице дистанцию в 1,5-2 метра. Но если возникнет желание "обниматься, целоваться" с собеседником, маски и перчатки в какой-то мере помогут уберечься от потенциального заражения опасным коронавирусом.



Ранее в Милане хирурги успешно провели операцию по пересадке обоих легких 18-летнему юноше с подтвержденным коронавирусом. Молодой итальянец ранее не жаловался на здоровье, не имел никаких хронических заболеваний, однако новый коронавирус COVID-19 протекал у него крайне тяжело. После длительного подключения к аппарату ИВЛ легкие молодого человека были практически полностью уничтожены.



Автор: Злата Богатова

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