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Врачи не выявили изменения в легких у половины пациентов с тяжелой формой COVID-19
30.5.2020 14:07
Фото: vk.com
Примерно у половины пациентов, перенесших коронавирус с тяжелой форме, все изменения в легких полностью проходили через три недели после того, как их выписывали из больницы. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил Сергей Авдеев, являющийся главным пульмонологом российского Министерства здравоохранения.
По словам Сергея Авдеева, у 53% пациентов, перенесших это заболевание в самой тяжелой форме, спустя три недели после того, как они покинули стационар, вообще не выявляется "никаких изменений, остаточных явлений в легких".
Пульмонолог пояснил, что госпитализируют сейчас пациентов в самом тяжелом состоянии. С учетом этого можно считать, что у половины тех, кто попал в медицинские учреждения, тяжелых последствий коронавирусной инфекции зафиксировано не было.
Отвечая на вопрос об эффективности применения масок и перчаток, специалист пояснил, что есть плюсы и минусы. Однако меры предосторожности пока необходимо тщательно соблюдать, чтобы контакты людей и возможное распространение инфекции свести к минимуму.
По словам Авдеева, защитные средства такого рода не имеют смысла, если соблюдать на улице дистанцию в 1,5-2 метра. Но если возникнет желание "обниматься, целоваться" с собеседником, маски и перчатки в какой-то мере помогут уберечься от потенциального заражения опасным коронавирусом.
Ранее в Милане хирурги успешно провели операцию по пересадке обоих легких 18-летнему юноше с подтвержденным коронавирусом. Молодой итальянец ранее не жаловался на здоровье, не имел никаких хронических заболеваний, однако новый коронавирус COVID-19 протекал у него крайне тяжело. После длительного подключения к аппарату ИВЛ легкие молодого человека были практически полностью уничтожены.
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