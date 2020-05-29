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В Италии пересадили оба легких 18-летнему пациенту с COVID-19
29.5.2020 01:01
Фото: livejournal.com
В Милане хирурги успешно провели операцию по пересадке обоих легких 18-летнему юноше с подтвержденным коронавирусом.
Вмешательство было осуществлено в клинике Policlinico несколько суток назад, передают зарубежные СМИ.
Молодой итальянец ранее не жаловался на здоровье, не имел никаких хронических заболеваний, однако новый коронавирус COVID-19 протекал у него крайне тяжело. Несмотря на свой юный возраст, пациент почти два месяца провел в реанимационном отделении, врачи подключили его к аппарату ИВЛ. По словам медиков, из-за заболевания легкие молодого человека были практически полностью уничтожены.
В результате директор оперативной службы торакальной хирургии Policlinico Марио Нодзотти дал согласие на проведение операции. По мнению специалистов, речь шла об единственном шансе спасти 18-летнего парня, хотя пересадка легких - очень сложное вмешательство. Отмечается, что перед операцией врачи убедились, что организм пациента поборол коронавирус, сразу после чего начали поиск донора.
Ранее подобная операция была проведена в медицинском университете Вены. Врачи австрийской столицы спасли 45-летнюю жительницу Каринтии, которая по причине тяжелой легочной недостаточности женщина в течение месяца не могла дышать сама.
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