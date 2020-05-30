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В Подмосковье задержана женщина, оставившая младенца в гаражах
30.5.2020 01:35
Фото: vademec.ru
Правоохранителям удалось установить личность и задержать 34-летнюю женщину, которая ранее оставила новорожденного ребенка в гаражах.
По факту инцидента, случившегося неподалеку от подмосковной деревни Дубровки, возбуждено уголовное дело.
Как сообщают российские СМИ, подозреваемая является уроженкой одного из государств Средней Азии. По версии следствия, мать вынесла новорожденного сына в хозяйственной сумке и оставила на территории гаражного комплекса.
К счастью, мальчик был найден живым, его передали медикам. Сразу после обнаружения младенца полицейские приступили к розыску его матери. Вскоре ее личность была установлена, женщину задержали, в ее отношении возбудили уголовное дело.
Информации о мотивах матери, бросившей сына на произвол судьбы, из официальных источников пока не поступало.
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