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На Бали новорожденному жирафу дали имя Корона


29.5.2020 12:53
На Бали новорожденному жирафу дали имя КоронаФото: wallpapershome.ru

Имя для детеныша жирафов, который появился на свет в минувшем апреле, выбирала глава министерства окружающий среды и лесного хозяйства Сити Нурбая Бакар.

Об этом рассказывается в Facebook сафари-парка, расположенного на Бали.

В сообщении отмечается, что имя маленького жирафа - Корона - позже будет напоминать людям о том, в какой сложный период животное появилось на свет.

По словам сотрудников парка, малыш родился и выжил в исторический момент, когда из-за пандемии новой коронавирусной инфекции в заведении нет посетителей. Работники сафари-парка надеются, что скоро ограничительные меры постепенно начнут смягчать, а потом и отменять. И совсем скоро все желающие получат возможность наконец познакомиться c Короной.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 250

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