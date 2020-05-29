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Задержана женщина, укравшая у жителя Сочи рукопись Пушкина за 75 млн
29.5.2020 01:28
Фото: tobolsk.info
Правоохранительные органы смогли задержать женщину, которая похитила из квартиры жителя Сочи рукописный дневник выдающегося русского поэта Александра Пушкина.
По словам потерпевшего, который обратился в полицию, стоимость записей он оценивает в 75 млн рублей.
Как сообщили в ГУ МВД Краснодарского края, после сигнала о ЧП была проведена дактилоскопическая экспертиза, которая позволила оперативникам установить личность женщины, подозреваемой в краже. Уточняется, что она является 39-летней приезжей.
Предполагаемая злоумышленница была задержана по адресу временного проживания. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье о краже.
По версии следствия, подозреваемая намеревалась продать дневник Пушкина коллекционерам.
Рукопись была найдена после задержания. Дневниковые записи великого поэта уже возвратили законному обладателю, пояснили в краевом полицейском главке.
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