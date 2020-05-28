ИнтерНовости - новости в стране и мире
Власти Москвы продлили режим самоизоляции
Власти Москвы продлили режим самоизоляции
В Москве трое детей найдены в квартире с умершими родителями
В Москве трое детей найдены в квартире с умершими родителями
Запуск космического корабля Crew Dragon не состоялся из-за погоды
Запуск космического корабля Crew Dragon не состоялся из-за погоды
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Трубоукладчик «Газпрома» вернулся в германский порт МукранТрубоукладчик «Газпрома» вернулся в германский порт Мукран
Скончался правозащитник Сергей МохнаткинСкончался правозащитник Сергей Мохнаткин
Соловьев отреагировал на задержание журналистов в МосквеСоловьев отреагировал на задержание журналистов в Москве
МИД Германии вызвал посла России в связи с хакерской атакой на БундестагМИД Германии вызвал посла России в связи с хакерской атакой на Бундестаг
Минюст США объявил особо важным дело об убийстве афроамериканца в МиннеаполисеМинюст США объявил особо важным дело об убийстве афроамериканца в Миннеаполисе

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Соловьев отреагировал на задержание журналистов в Москве


28.5.2020 19:37
Соловьев отреагировал на задержание журналистов в МосквеФото: mk.ru

На задержание в Москве представителей "Медиазоны", "Эха Москвы" и других СМИ отреагировал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, который потребовал проверить законность действий полиции на Петровке, передает агентство "Интерфакс". Председатель организации сослался на юристов из СПЧ, заявив о том, что действующий в Москве ограничительный режим не запрещает проводить одиночные пикеты.

По словам Владимира Соловьева, в Москве сейчас вовсе "не режим ЧС, когда действуют совершенно другие правила". Власти столицы объявили о продлении масочного режима, и задержанные это условие соблюдали, подчеркнул глава СЖР.

Ранее стало известно о задержании около дома № 38 по Петровке заместителя главного редактора "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр и ряда других журналистов. Все они в тот момент проводили одиночные пикеты, чтобы выразить поддержку своему коллеге Илье Азару. Он получил пятнадцать суток ареста за подобную акцию в поддержку "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова.

По данным российских СМИ, среди тех, кого полиция задержала на Петровке, оказались также ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Александр Плющев, главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, корреспондент "Дождя" Михаил Фишман и ряд других.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

О банкротстве объявил один из крупнейших в мире сервисов по прокату автомобилейО банкротстве объявил один из крупнейших в мире сервисов по прокату автомобилей
Названы самые шумные животные на ЗемлеНазваны самые шумные животные на Земле
Запуск космического корабля Crew Dragon не состоялся из-за погодыЗапуск космического корабля Crew Dragon не состоялся из-за погоды
Японца, устроившего поджог студии Kyoto Animation, арестовали сразу после выписки из больницыЯпонца, устроившего поджог студии Kyoto Animation, арестовали сразу после выписки из больницы
Трубоукладчик «Газпрома» вернулся в германский порт МукранТрубоукладчик «Газпрома» вернулся в германский порт Мукран

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru