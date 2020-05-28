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Соловьев отреагировал на задержание журналистов в Москве
28.5.2020 19:37
Фото: mk.ru
На задержание в Москве представителей "Медиазоны", "Эха Москвы" и других СМИ отреагировал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, который потребовал проверить законность действий полиции на Петровке, передает агентство "Интерфакс". Председатель организации сослался на юристов из СПЧ, заявив о том, что действующий в Москве ограничительный режим не запрещает проводить одиночные пикеты.
По словам Владимира Соловьева, в Москве сейчас вовсе "не режим ЧС, когда действуют совершенно другие правила". Власти столицы объявили о продлении масочного режима, и задержанные это условие соблюдали, подчеркнул глава СЖР.
Ранее стало известно о задержании около дома № 38 по Петровке заместителя главного редактора "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр и ряда других журналистов. Все они в тот момент проводили одиночные пикеты, чтобы выразить поддержку своему коллеге Илье Азару. Он получил пятнадцать суток ареста за подобную акцию в поддержку "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова.
По данным российских СМИ, среди тех, кого полиция задержала на Петровке, оказались также ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Александр Плющев, главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, корреспондент "Дождя" Михаил Фишман и ряд других.
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