Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Агафья Лыкова молится о заболевших COVID-19

28.5.2020 18:07

Фото: kuzbassmayak.ru



Отшельница Агафья Лыкова, много лет живущая в тайге, знает о новой коронавирусной инфекции очень мало, но продолжает молиться о заболевших.



Об этом передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей заповедника "Хакасский".



Как стало известно, по причине отсутствия телерадиосвязи Агафья Лыкова лишь поверхностно знает о заболевании, охватившем мир. Вместе с тем, отшельница, которая всегда тревожится за людей в тяжелые времена, продолжает молиться о заболевших коронавирусом COVID-19.



В последние годы, согласно решению Русской православной старообрядческой церкви, рядом 76-летней отшельницей проживает помощник. Кроме того, сотрудники экстренных служб Хакасии навещают Лыкову, доставляя ей запас продуктов и лекарства.



Агафья Карповна Лыкова является единственным оставшаимя в живых членом семейства староверов, который в период СССР отправились жить в Тайгу. В 1978 году отшельников случайно обнаружили геологи, работавшие в Западных Саянах.



Долгое время семья, состоявшая из Карпа Иосифовича Лыкова и четырех его детей - двух сыновей и двух дочерей, включая 34-летнюю Агафью, стремилась уберечься от влияния внешнего мира. В 1981 году один за другим скончались братья и сестра Агафьи Карповны, а спустя семь лет умер ее отец. С тех времен женщина проживала одна.



Автор: Злата Богатова

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