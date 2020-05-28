Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Почти треть россиян не верят в коронавирус

28.5.2020 12:32

Фото: vk.com



Как показало исследование, проведенное дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), более четверти опрошенных считают, что опасность коронавирусной инфекции очень преувеличена.



Некоторые считают пандемию выдумкой заинтересованных лиц, передает РБК, знакомя с результатами опроса.



Как стало известно, более 23% респондентов придерживаются мнения о том, что на самом деле никакой пандемии не существует. Опрошенные полагают, что коронавирус был придуман некими заинтересованными лицами. 9,6% участников опроса считают, что опасность коронавирусной инфекции является не настолько высокой, как убеждают людей.



Среди тех, кто не верит в коронавирус, более 40% продолжают навещать родственников, свыше половины - 54% ходят на прогулки. Подавляющее большинство скептиков - 74,22% - не видели причин для введения режима самоизоляции.



При этом 25,6% опрошенных убеждены, что пик эпидемии еще не наступил, тогда как 16,3% респондентов, напротив, считают, что эпидемия начинает идти на спад.



Социологическое исследование проводилось с 18 марта по 26 мая в интернете. Участниками этого опроса тогда успели стать свыше 30 тыс. жителей всех регионов РФ возраста 20-60 лет.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 162

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